Одежда одной расцветки станет трендом осени

По словам эксперта, эта расцветка будет пользоваться широкой популярностью в начале следующего сезона. Вещи с таким принтом оказались замечены как в сегменте масс-маркета, так и в коллекциях известных дизайнеров, отметила она. Кроме того, данный тип рисунка выбирают многие знаменитости, в том числе британская писательница, дизайнер, телеведущая и модель Алекса Чанг.