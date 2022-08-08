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2 часа назад

Одежда одной расцветки станет трендом осени

Lenta.ru

Редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер заявила, что одежда леопардовой расцветки станет трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Одежда одной расцветки станет трендом осени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, эта расцветка будет пользоваться широкой популярностью в начале следующего сезона. Вещи с таким принтом оказались замечены как в сегменте масс-маркета, так и в коллекциях известных дизайнеров, отметила она. Кроме того, данный тип рисунка выбирают многие знаменитости, в том числе британская писательница, дизайнер, телеведущая и модель Алекса Чанг.

В то же время в списке популярных предметов гардероба осенью окажутся наряды со спущенными рукавами, платья-футляры и шерстяные пончо, добавила журналистка.

«Наденьте его поверх рубашки или кашемирового свитера и добавьте сверкающее "теннисное" ожерелье (с камнями одного размера по всей длине украшения), чтобы создать образ, говорящий: "Я — роскошна"», — высказалась она.

Мода,Алекса Чанг,
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