Как сочетать атрибуты одежды и украшений с цветом ногтей

Маникюр — часть образа, а значит, он должен гармонировать с одеждой, обувью, аксессуарами. Как правильно выбрать оттенок лака? Об этом нам рассказала основатель международных nail-брендов Надежда Степанова.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Надежда Степанова — основатель международных nail-брендов, владелец салона красоты, сети магазинов материалов для мастеров ногтевой сервиса и школы мастеров.

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Маникюр под цвет одежды

Универсальный вариант — пастель и монохром. Они сочетаются с любым нарядом и уместны в любой ситуации: на работе, отдыхе, учебе. Но многим такие оттенки кажутся однообразными и быстро надоедают.

Если у вас есть любимые цвета в гардеробе, можно выбрать лак с ними в тон. Но в этом случае нужно быть крайне аккуратным: более яркое покрытие для ногтей будет выделяться на общем фоне. Лучше подобрать маникюр, выполненный в оттенках, гармонично сочетающихся с базовым цветом наряда. Например, с синим платьем благородно смотрится белый, золотой, серый, лазурный или серебристый. Аксессуары, в которых повторяются эти тона, сделают образ более завершенным.

Для зеленого выбирайте оранжевый, коралловый, голубой или розовый. Если нужны спокойные оттенки, обратите внимание на серый или графит. Для красного золото — беспроигрышный вариант, но этот цвет также сочетается с черным, белым, коричневым, розовым или бордовым. Черный легко комбинировать с любым оттенком. Белое платье или костюм требует более светлых тонов лака: подойдет молочный или нюдовый.

Для вечернего выхода в свет не стоит перегружать образ яркими ногтями. Выбирайте нейтральное решение, чтобы перевести внимание на одежду или макияж. Зато для платья с цветочным принтом будет вполне уместен маникюр с похожим рисунком или слайдером. Кроме элементов гардероба, важно правильно сочетать ноготки с аксессуарами. Планируя надеть золотые кольца или цепочку, присмотритесь к монохрому, избегая блесток и страз. Обратите внимание на вставки из камней в ювелирных украшениях: они притягивают взгляд. В маникюре, который не гармонирует с ними по тону, отсутствует вкус и стиль.

Маникюрный этикет

При выборе наряда вы часто опираетесь не только на собственные желания, но и на соответствующий событию и обстановке дресс-код. Например, для работы в офисе требуется деловой костюм. А на свидание или встречу с друзьями можно пойти в легком романтическом платье. На дизайн ногтей также влияет общая атмосфера мероприятия.

Офисный минимализм

На рабочем месте элегантность и простота необходимы не только в одежде, но и в маникюре. Отдавайте предпочтение сдержанной палитре и откажитесь от ярких и сложных рисунков. Идеальный вариант для офиса — овальные ногти с классическим френчем: они сочетаются с любым дресс-кодом.

Нежность и романтика для встреч и свиданий

Ухоженные руки всегда привлекают внимание мужчин. Дизайн ноготков должен подчеркивать вашу женственность и нежность, а не отпугивать хищно-яркими оттенками. Для свидания отлично подойдет лунный маникюр или градиент. Перламутровые тона добавят образу легкости и волшебства. Не забудьте, что оттенок лака должен гармонировать с выбранным нарядом и отражать состояние души. В вашем гардеробе много легких летящих платьев? Отдайте предпочтение нейтральному нюду, молочному или пастельным тонам. Если хотите поразить мужчину ярким экстравагантным нарядом, будут уместны алый, синий, бордовый или изумрудный. Избегайте слишком темных, мрачных тонов. Они утяжеляют образ и не сочетаются с романтичными одеяниями.

Полет фантазии для клубных встреч

Шумные вечеринки, концерты и модные показы позволяют дать волю фантазии в выборе одежды, аксессуаров и маникюра. Вы можете максимально раскрыть свой образ, создавая самые экстравагантные комбинации. Для модных показов лучше выбрать более темные, металлические оттенки, покрытие с блестками или стразами, но в меру. Вишневый или оттенок ночного моря сделают вас неотразимой.

Маникюр для отдыха

Бикини, парео, легкие платья, шикарные шляпы и украшения в стиле folk… Беззаботная атмосфера пляжного отдыха требует светлых, ярких, но не кричащих тонов в маникюре. Если собираетесь на море и не прочь вечером прогуляться по набережной, выбирайте кремовый, лазурный или коралловый цвета. Планируете активный отдых или поход в горы? С кроссовками, бриджами или джинсами гармонирует приглушенный монохром. На это время можно дать ногтям отдых и покрыть их питательными составами, вовсе отказавшись от лака. Вашему образу это никак не повредит.