100 лет монокини: что это такое и кто его изобрел

Сегодня отмечаем 100-летие Руди Гернрайха, популяризатора стиля унисекс и создателя монокини — первого в истории моды женского купальника без верха. Инновационный дизайн модельера стал одновременно провозвестником и символом сексуальной революции.
Авангардный дизайнер не соглашался с традиционным взглядом на голое тело как на что-то порочное и в знак протеста разработал в 1964 году открытый купальник. Тогда немногие решились выгулять смелый наряд: из 3000 купальников только два из них увидели свет (при этом модель Тони Ли Шелли была тут же задержана на пляже в Чикаго). Несмотря на противоречивые оценки творчества, Гернрайх — классик моды и настоящий визионер: он предвидел, что в будущем грань между мужской и женской одеждой станет едва заметной. О дивный новый мир!
Кстати, сейчас словом «монокини» называют любой купальник, состоящий из одной-единственной части — как, например, у Эмили Ратаковски.