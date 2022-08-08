100 лет монокини: что это такое и кто его изобрел

Авангардный дизайнер не соглашался с традиционным взглядом на голое тело как на что-то порочное и в знак протеста разработал в 1964 году открытый купальник. Тогда немногие решились выгулять смелый наряд: из 3000 купальников только два из них увидели свет (при этом модель Тони Ли Шелли была тут же задержана на пляже в Чикаго). Несмотря на противоречивые оценки творчества, Гернрайх — классик моды и настоящий визионер: он предвидел, что в будущем грань между мужской и женской одеждой станет едва заметной. О дивный новый мир!