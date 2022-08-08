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1 час назад

Полная блогерша повторила образ жены Джастина Бибера и затмила ее

Lenta.ru

Полная блогерша Кристина повторила образ жены Джастина Бибера, модели Хейли Бибер и затмила ее. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,5 миллиона подписчиков.

Блогерша повторила образ жены Бибера и затмила ее
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, на размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в облегающих топе и шортах зеленого цвета. Кроме того, она повязала вокруг бедер белую кофту и надела объемную рубашку, дополнив образ темными солнцезащитными очками, кроссовками и золотистой цепочкой на шее.

«Не знаю, что меня заинтересовало в этом наряде. Возможно то, что данные предметы гардероба не сочетаются друг с другом. Однако каким-то образом Хейли удается не выглядеть странно!»

— отметила юзерша.

В свою очередь зрители восхитились внешним видом девушки, заявив, что данный наряд подходит ей больше, чем Бибер.

«На тебе это смотрится намного лучше!», «Ты выглядишь в миллион раз красивее, чем она! Идеально!», «Думаю, тебе очень к лицу. Впрочем, на тебе все кажется прекрасным»,

— прокомментировали они.

Мода,Джастин Бибер,
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