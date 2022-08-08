Блогерша повторила образ жены Бибера и затмила ее

Полная блогерша Кристина повторила образ жены Джастина Бибера, модели Хейли Бибер и затмила ее. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,5 миллиона подписчиков.
Так, на размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в облегающих топе и шортах зеленого цвета. Кроме того, она повязала вокруг бедер белую кофту и надела объемную рубашку, дополнив образ темными солнцезащитными очками, кроссовками и золотистой цепочкой на шее.
«Не знаю, что меня заинтересовало в этом наряде. Возможно то, что данные предметы гардероба не сочетаются друг с другом. Однако каким-то образом Хейли удается не выглядеть странно!»
— отметила юзерша.
В свою очередь зрители восхитились внешним видом девушки, заявив, что данный наряд подходит ей больше, чем Бибер.
«На тебе это смотрится намного лучше!», «Ты выглядишь в миллион раз красивее, чем она! Идеально!», «Думаю, тебе очень к лицу. Впрочем, на тебе все кажется прекрасным»,
— прокомментировали они.