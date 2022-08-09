Перечислены подходящие для любого возраста вещи

Редакторы модного журнала The Symbol перечислили вещи, которые подходят для любого возраста. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Лента.ру Лента.ру

В первую очередь, специалисты включили в свой список брючный костюм оверсайз. По их мнению, данную одежду можно легко сочетать с кроссовками, лоферами, туфлями, босоножками и ботильонами на каблуках. В то же время части комплекта также рекомендуется носить отдельно и смешивать с другими предметами гардероба, например, жакет с джинсами, а брюки — с джемпером.

Кроме того, в подборку попали белая рубашка, объемный кардиган из трикотажа и бежевый тренч (модель дождевого плаща — прим. Ленты.ру). Отмечается, что упомянутые вещи являются универсальными.

В заключение авторы материала выделили джинсы с высокой посадкой. Такая одежда подходит людям любой возрастной категории и никогда не выйдет из моды, утверждают журналисты.