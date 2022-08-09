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1 час назад

Перечислены подходящие для любого возраста вещи

Lenta.ru

Редакторы модного журнала The Symbol перечислили вещи, которые подходят для любого возраста. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Перечислены подходящие для любого возраста вещи
Фото: Лента.руЛента.ру

В первую очередь, специалисты включили в свой список брючный костюм оверсайз. По их мнению, данную одежду можно легко сочетать с кроссовками, лоферами, туфлями, босоножками и ботильонами на каблуках. В то же время части комплекта также рекомендуется носить отдельно и смешивать с другими предметами гардероба, например, жакет с джинсами, а брюки — с джемпером.

Кроме того, в подборку попали белая рубашка, объемный кардиган из трикотажа и бежевый тренч (модель дождевого плаща — прим. Ленты.ру). Отмечается, что упомянутые вещи являются универсальными.

В заключение авторы материала выделили джинсы с высокой посадкой. Такая одежда подходит людям любой возрастной категории и никогда не выйдет из моды, утверждают журналисты.

В июле британская стилистка Доминик Саксен перечислила предметы гардероба, которые визуально омолаживают женщин. Так, эксперт заявила о необходимости отказаться от монохромных черных нарядов, поскольку данный цвет подчеркивает синяки под глазами, а также морщины на шее и лице. Помимо прочего, она порекомендовала выбирать одежду ненавязчивой расцветки вместо ярких геометрических принтов и присмотреться к оверсайз-рубашкам вместо облегающих футболок.

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