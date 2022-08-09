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1 час назад

Турецкая актриса Ханде Эрчел показала, как стильно носить платье-рубашку и лоферы

runews24.ru

Актриса опубликовала новые снимки, на которых была одета в белую платье-рубашку и чёрные лоферы Prada.

Турецкая актриса показала, как носить платье-рубашку и лоферы
Фото: runews24.rurunews24.ru

Обувь Ханде Эрчел надела поверх белых носков. Такой ход часто используют француженки, которые сочетают брутальную обувь с нежными носками. Это всегда выглядит эффектно.

Актриса оставила волосы распущенными и сделала акцент на губы в макияже. На них на нанесла помаду с шиммером.

Образ с платьем-рубашкой оказался одновременно очень женственным и повседневным. Такой наряд будет отлично смотреться на прогулках этим летом и тёплой осенью, пишет Elle.

Мода,
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