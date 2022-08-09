Турецкая актриса показала, как носить платье-рубашку и лоферы

Актриса опубликовала новые снимки, на которых была одета в белую платье-рубашку и чёрные лоферы Prada.
Обувь Ханде Эрчел надела поверх белых носков. Такой ход часто используют француженки, которые сочетают брутальную обувь с нежными носками. Это всегда выглядит эффектно.
Актриса оставила волосы распущенными и сделала акцент на губы в макияже. На них на нанесла помаду с шиммером.
Образ с платьем-рубашкой оказался одновременно очень женственным и повседневным. Такой наряд будет отлично смотреться на прогулках этим летом и тёплой осенью, пишет Elle.