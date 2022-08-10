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21 минуту назад

Раскрыт способ определить удобство туфель на каблуках перед покупкой

Lenta.ru

Представители обувного бренда Public Desire раскрыли способ определить, насколько удобными будут туфли на каблуках в носке перед покупкой. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Как определить удобство туфель на каблуках перед покупкой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Суть лайфхака заключается в том, чтобы надеть понравившуюся пару, привстать в ней на носки и слегка наклонить корпус вперед. Если данное действие дается легко, значит, туфли не будут доставлять дискомфорт в повседневной жизни. Если же совершить движение трудно или его амплитуда слишком мала, обувь, вероятно, окажется неудобной.

Упомянутый ролик набрал более 2,1 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Гениально!», «Спасибо за совет», «А я ношу свои туфли даже через боль», «Я и без обуви не умею ходить на цыпочках», — писали юзеры.

Ранее в августе блогерша Тейлор Элизабет показала способ визуально удлинить ноги с помощью обуви. По словам девушки, достижению данного эффекта помогают туфли на высокой шпильке с острыми носами. В то же время инфлюэнсерша призвала отказаться от босоножек на высоких каблуках с ремнями на щиколотках.

Мода,Элизабет Тейлор,
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