Перечислены самые модные цвета осени 2022 года

Редакторы журнала The Voice перечислили самые модные цвета осени 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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Так, в списке оказались оранжевый, алый, белый и шоколадные цвета. Отмечается, что названные оттенки присутствовали на одежде и аксессуарах в коллекциях таких люксовых брендов как Fendi, Bottega Veneta, Louis Vuitton и Prada.

Помимо прочего, авторы материала особенно выделили оттенок Very Peri, который варьируется от насыщенного фиолетового до более нежного лавандового. Известно, что он был признан Институтом цвета Pantone самым главным цветом 2022 года.

В заключение эксперты также отметили цвет, имитирующий деним. При этом специалисты пояснили, что в грядущем сезоне неактуальными окажутся изделия из ткани синего цвета. Вместо них лучше присмотреться к вещам с голубым подтоном.