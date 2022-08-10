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2 часа назад

Устаревшая модель джинсов вновь стала трендом

Lenta.ruиещё 1

Редакторы модного журнала The Voice назвали устаревшую модель джинсов, которая стала новым трендом в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Устаревшая модель джинсов вновь стала трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о джинсах скинни. По словам экспертов, они утратили свою популярность из-за сильно обтягивающего фасона, который доставлял некомфортные ощущения во время носки.

В настоящее время джинсы скинни вновь стали актуальными благодаря их современному крою. Отмечается, что дизайнеры пересмотрели фасон упомянутой одежды и создали модель с зауженными штанинами, которая точно сидит по фигуре, но не обтягивает ее. По словам специалистов, подобные джинсы визуально стройнят и делают выше благодаря свободному пространству, которое образуется между тканью и телом.

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