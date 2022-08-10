Устаревшая модель джинсов вновь стала трендом

Речь идет о джинсах скинни. По словам экспертов, они утратили свою популярность из-за сильно обтягивающего фасона, который доставлял некомфортные ощущения во время носки.

В настоящее время джинсы скинни вновь стали актуальными благодаря их современному крою. Отмечается, что дизайнеры пересмотрели фасон упомянутой одежды и создали модель с зауженными штанинами, которая точно сидит по фигуре, но не обтягивает ее. По словам специалистов, подобные джинсы визуально стройнят и делают выше благодаря свободному пространству, которое образуется между тканью и телом.