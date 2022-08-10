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1 час назад

Стилистка назвала портящее фигуру сочетание в одежде

Lenta.ru

Стилистка Кейт Киттлиц назвала сочетание в одежде, которое портит фигуру и визуально уменьшает рост. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Стилистка назвала портящее фигуру сочетание в одежде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом catekittlitz продемонстрировала данную ошибку на примере собственных образов. Так, девушка посоветовала не сочетать контрастные цвета, например, белый топ и черную юбку или джинсы. По мнению блогерши, такие наряды лишь подчеркивают недостатки фигуры.

«Контрастные вещи зрительно разделяют тело пополам и тем самым делают меня еще ниже», — объяснила она.

Затем Киттлиц показала снимки в одежде светлых и бежевых оттенков, а также в монохромных образах. Эксперт отметила, что данный прием помогает ей визуально казаться выше и стройнее.

Упомянутый ролик набрал более 477,7 тысячи просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях.

«Ты права! Теперь я буду думать об этом, составляя образы», «Вот это открытие! Я даже никогда не задумывалась об этом! Ты на 100 процентов права», «Я замечала это на себе», «Очень полезная рекомендация», — писали юзеры.

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