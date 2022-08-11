Открывающие нижнее белье брюки стали предметом споров в сети

«Мне очень нравятся! В реальности выглядят так же, как и не фото», «Ношу их на вечеринки! Хорошее качество ткани и посадки», «Великолепные брюки», — писали одни юзеры. «Что это такое?», «Shein, у вас все в порядке?», «Как это произошло?» — критиковали другие.