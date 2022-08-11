Брюки из 2000-х стали новым модным трендом

Редакторы журнала The Symbol назвали одну модель брюк, которая была особенно популярна в 2000-х годах, модным трендом грядущего сезона. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о брюках на высокой посадке, которые стали актуальными благодаря показам осенних коллекций таких люксовых марок как Carolina Herrera, Balmain и Max Mara.

По мнению экспертов, данный предмет гардероба визуально корректирует недостатки фигуры, например, удлиняет ноги и делает талию тоньше. Кроме того, брюки на высокой посадке являются универсальной вещью, которую можно носить не только в офисе, но и в повседневной жизни. Так, специалисты порекомендовали сочетать упомянутую модель с блузкой с объемными рукавами или топом и оверсайз-жакетом.

В заключение авторы материалы посоветовали обратить внимание на брюки разноцветной гаммы: в желтом, зеленом, оранжевом, голубом и розовом оттенках. Как считают журналисты, чтобы создать эффектный образ, под них можно подобрать классическую белую футболку или джемпер.