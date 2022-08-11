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2 часа назад

Названы скрывающие выпирающий живот фасоны платьев

Lenta.ru

Редакторы модного журнала The Symbol назвали скрывающие выпирающий живот фасоны платьев. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы скрывающие выпирающий живот фасоны платьев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в список попали платья с запахом и со сборкой. По словам экспертов, в первом случае вертикальные линии маскируют недостатки фигуры. В то же время сборки выступают в качестве корсета, который корректирует линию талии, что позволяет визуально спрятать несовершенства тела.

Кроме того, специалисты предложили читателям обратить внимание на платья-трапеции и модели длины макси свободного кроя. Последний фасон удлиняет ноги, а также маскирует объемы в области бедер, считают авторы материала.

В заключение журналисты отметили платья с завышенной линией талии. По их мнению, облегающий верх указанной вещи моделирует силуэт, не давая при этом одежде быть слишком бесформенной, а юбка свободного кроя скрывает зону живота и бедер.

В июле бельевой стилист и руководитель студии подбора нижнего белья «Бралогия» Евгения Кричмара назвала россиянкам способы замаскировать живот в купальнике. По мнению эксперта, скрыть проблемную зону помогут такие элементы пляжной одежды, как драпировки и диагональные полосы. Кроме того, визуально вытянуть силуэт и скорректировать фигуру можно с помощью монокини (слитного купальника).

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