Названы скрывающие выпирающий живот фасоны платьев

Редакторы модного журнала The Symbol назвали скрывающие выпирающий живот фасоны платьев. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в список попали платья с запахом и со сборкой. По словам экспертов, в первом случае вертикальные линии маскируют недостатки фигуры. В то же время сборки выступают в качестве корсета, который корректирует линию талии, что позволяет визуально спрятать несовершенства тела.

Кроме того, специалисты предложили читателям обратить внимание на платья-трапеции и модели длины макси свободного кроя. Последний фасон удлиняет ноги, а также маскирует объемы в области бедер, считают авторы материала.

В заключение журналисты отметили платья с завышенной линией талии. По их мнению, облегающий верх указанной вещи моделирует силуэт, не давая при этом одежде быть слишком бесформенной, а юбка свободного кроя скрывает зону живота и бедер.