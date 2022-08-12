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3 часа назад

Ювелирный бренд Pandora выпустил украшения для домашних животных

Газета.Ru

Ювелирный бренд Pandora представил коллекцию аксессуаров для домашних животных премиум-класса. Об этом пишет WWD.

Бренд Pandora выпустил украшения для домашних животных
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Датский ювелирный дом выпустил ошейники в двух цветах и четырех размерах, на которые повесил брелоки в форме косточек, сердечек и лап. Дизайнеры Pandora выбрали для аксессуаров натуральный материал, похожий на кожу. Они состоят из биоволокна и ткани, в основе которой вискоза, устойчивая к плесени и бактериям. Брелоки выполнены из нержавеющей стали.

Ошейники для животных бренда Pandora являются частью осенней коллекции 2022 года Moments. Ошейники будут продаваться за $95, брелоки — по $35.

Перед выпуском коллекции Pandora провел опрос среди 3,6 тыс. клиентов из США, Италии и Китая и выявил большой интерес к товарам для домашних животных.

«Мы хотели удовлетворить этот спрос и предоставить владельцам домашних животных возможность украсить своих пушистых друзей. Мы также видели, как другие компании выходят на этот рынок, однако мы разработали великолепный ассортимент продукции, который является уникальным для Pandora», — сказал Сампо Эмиль Салонен, бренд-менеджер коллекции Moments.

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