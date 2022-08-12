Бренд Pandora выпустил украшения для домашних животных

Датский ювелирный дом выпустил ошейники в двух цветах и четырех размерах, на которые повесил брелоки в форме косточек, сердечек и лап. Дизайнеры Pandora выбрали для аксессуаров натуральный материал, похожий на кожу. Они состоят из биоволокна и ткани, в основе которой вискоза, устойчивая к плесени и бактериям. Брелоки выполнены из нержавеющей стали.