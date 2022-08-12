Российский стилист перечислил модные фасоны мужских брюк

Так, специалист заявил, что в одежде будет преобладать утонченный крой, который постепенно начнет замещать вещи объемных оверсайз-силуэтов. В то же время популярность обретают расклешенные брюки и джинсы, в частности, клеш от колен. Лисовец также допускает востребованность прямых моделей и слим (облегающих).