Российский стилист перечислил модные фасоны мужских брюк

Российский стилист, предприниматель и телеведущий Владислав Лисовец перечислил модные фасоны мужских брюк на осень 2022 года. Соответствующие рекомендации появились на официальном сайте эксперта.
Так, специалист заявил, что в одежде будет преобладать утонченный крой, который постепенно начнет замещать вещи объемных оверсайз-силуэтов. В то же время популярность обретают расклешенные брюки и джинсы, в частности, клеш от колен. Лисовец также допускает востребованность прямых моделей и слим (облегающих).
Комментарий эксперт сопроводил подборкой фотографий с удачными, по его мнению, образами. Упомянутые фасоны брюк сочетаются с плотными водолазками, джемперами в полоску, классическими рубашками и поло.