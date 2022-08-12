Стилист Рогов назвал главный тренд 2022 года среди рубашек

«Такую рубашку можно носить хоть все семь дней в неделю и каждый раз создавать новый образ. Например, один день — поверх футболки или кроп-топа, другой — с купальником, затем заправить в джинсы или юбку, а потом, наоборот, — носить навыпуск», — отмечает Рогов.