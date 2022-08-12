Российский стилист назвала худшие модели обуви на осень и зиму

В первую очередь специалист призвала отказаться от сникеров (обувь в спортивном стиле — прим. «Ленты.ру»), высоких дутиков на платформе, ботильонов или ботфортов на шпильке. По словам Софроновой, упомянутые модели утратили свою актуальность. Вместо них эксперт порекомендовала присмотреться к другим вариантам. Например, на данный момент в моде классические черные кеды, короткие и однотонные дутики без застежек, а также ботфорты на тракторной подошве и с небольшим каблуком.