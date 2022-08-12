Шэрон Стоун раскритиковали за дорогой и "нелепый" жакет

«Ужасный жакет, он визуально увеличил ее вдвое», «Жакет ей велик», «Святая корова, этот цветочный жакет стоит 2600 фунтов стерлингов. Это же безумие! Кто может себе это позволить?», «Моложе? Прекратите, я сперва подумала, что это Кристофер Уокен», — писали в комментариях пользователи сайта.