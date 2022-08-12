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35 минут назад

Шэрон Стоун раскритиковали за жакет стоимостью 195 тысяч рублей

Газета.Ruиещё 1

Американскую актрису Шэрон Стоун раскритиковали за жакет стоимостью 195 тыс. руб.. Негативные комментарии в адрес звезды появились под статьей на Daily Mail.

Шэрон Стоун раскритиковали за дорогой и "нелепый" жакет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

54-летняя Шэрон Стоун попала в объективы папарацци. Фотографы сняли актрису на улицах Беверли-Хиллз в белой футболке, рваных джинсах-капри и overize-жакете с цветочным принтом от Dolce & Gabbana, который обошелся ей в £2600 (195 тыс. руб.).

Журналисты Daily Mail написали, что в этом образе актриса выглядит моложе своих лет. Другого мнения оказались читатели.

«Ужасный жакет, он визуально увеличил ее вдвое», «Жакет ей велик», «Святая корова, этот цветочный жакет стоит 2600 фунтов стерлингов. Это же безумие! Кто может себе это позволить?», «Моложе? Прекратите, я сперва подумала, что это Кристофер Уокен», — писали в комментариях пользователи сайта.

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