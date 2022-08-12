Известный стилист определил «главный модный хит»

«Главный модный хит» женского гардероба определила в личном Telegram-канале журналистка, блогер Надежда Стрелец. С тенденцией согласился известный стилист, эксперт моды и телеведущий Александр Рогов, он продублировал пост в своем канале.

«Тренд — необязательно что-то экстравагантное. Им может быть и вещь из базового гардероба. Например, самая обычная голубая рубашка. В этом сезоне она — главный модный хит на каждый день»,

Отмечается, что прежде всего стоит обратить внимание на рубашки оверсайз или свободного кроя. Они универсальны, будут кстати в любом образе: можно носить поверх футболки или кроп-топа, с купальником, заправленными в джинсы или юбку или навыпуск.