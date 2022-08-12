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32 минуты назад

Россиянкам назвали удешевляющие женский образ предметы гардероба

Lenta.ru

Редакторы модного портала Woman's Day назвали предметы гардеробы, которые дешевят образ женщины. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Перечислены удешевляющие женский образ предметы гардероба
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, специалисты призвали россиянок отказаться от меховых жилетов, шапок с вуалью и капроновых водолазок. Как считают эксперты, данные вещи давно утратили свою актуальность и не являются практичными. Кроме того, они отметили, что прозрачные водолазки в сетку смотрятся вульгарно, особенно, если под них надеть белье.

Помимо прочего, в список попали кроссовки на танкетке, джинсы с заниженной талией и прозрачные длинные юбки. Вместо них авторы материала предлагают обратить внимание на другие варианты, придающие женскому образу элегантности. Например, включить в свой гардероб джинсы с завышенной посадкой и обувь на невысоком каблуке.

Вдобавок немодными стали спортивные костюмы из велюра, сапоги-угги, туфли на платформе и ободки с цветами. Причем последний аксессуар, по словам журналистов, обрел популярность в 2014 году благодаря люксовому бренду Dolce & Gabbana. На показах своих коллекций дизайнеры украсили головы моделей ободками и повязками из живых растений. Однако спустя некоторое время упомянутая вещь стала неактуальной из-за массового производства аналогов, декорированных искусственными цветами.

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