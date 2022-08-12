Перечислены удешевляющие женский образ предметы гардероба

Редакторы модного портала Woman's Day назвали предметы гардеробы, которые дешевят образ женщины. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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В первую очередь, специалисты призвали россиянок отказаться от меховых жилетов, шапок с вуалью и капроновых водолазок. Как считают эксперты, данные вещи давно утратили свою актуальность и не являются практичными. Кроме того, они отметили, что прозрачные водолазки в сетку смотрятся вульгарно, особенно, если под них надеть белье.

Помимо прочего, в список попали кроссовки на танкетке, джинсы с заниженной талией и прозрачные длинные юбки. Вместо них авторы материала предлагают обратить внимание на другие варианты, придающие женскому образу элегантности. Например, включить в свой гардероб джинсы с завышенной посадкой и обувь на невысоком каблуке.