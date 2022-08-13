«Постучись в мою дверь»: разбираем образы главных героинь

«Собери образ как у Эды», «Прическа за 10 минут в стиле Ханде Эрчел» — примерно такими призывами пестрит контекстная реклама Вконтакте. И даже те, кто не смотрел турецкий сериал «Постучись в мою дверь», порой переходят по этим манящим ссылкам. Почему? Да потому что стилисты проекта потрудились на славу. Образы главных героинь яркие, с восточным шармом. Все как мы любим.

Фото: Super.ru Super.ru

В центре сюжета четыре лучшие подружки — Эда, Джерен, Фиген и Мелек. С первой серии понятно, что они совсем не похожи друг на друга. Но различия лишь сплачивают девушек, а на случай жизненных проблем они придумали собственное средство медитации — пирог из всего. Девчонки просто смешивают все, что попалось под руку, и готовят десерт. Кстати, если смиксовать стили подруг вместе, получится нечто подобное. Пофантазируем, каким ингредиентом была бы каждая героиня.

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Эда — ваниль

Образ в нежно-желтом платье с фиктивной помолвки лучшее тому подтверждение. В начале сериала Эда отдает предпочтение женственным и немного наивным нарядам. Что сильно выделяет ее на фоне серьезных Селин и Пырыл, привыкших к роскоши в одежде. Собственно, этой непохожестью Эда и очаровывает Серкана Болата.

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Джерен — свежая клубника в январе

Удовольствие не из дешевых, как и образы Джерен. Потомственный юрист из богатой семьи выбирает вещи сложных глубоких оттенков и часто делает ставку на ягодный красный — как в одежде, так и в макияже. Эта девушка определенно привыкла быть в центре внимания.

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Фиген — печенье «Орео»

Желательно размельчить, чтобы получилась черная крошка. Ведь «королева тьмы» другие цвета просто не приемлет! Образы в стиле панк — яркое проявление характера героини. Аутфиты дерзкой и прямолинейной Фифи — демонстративный протест против нарочитой пестроты высшего общества, в котором она росла и из которого быстренько сбежала.

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Мелек — апельсин

Причем определенно заводной. Но не как у Кубрика, а наполненный бескрайним жизнелюбием. Именно поэтому Мелек носит исключительно яркую одежду. Она выбирает струящиеся юбки и платья А-силуэта, которые выигрышно подчеркивают талию и визуально корректируют зону бедер. Но, бесспорно, главный наряд Мелек — это ее харизма.

Дополнительные ингредиенты:

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Селин — приправа для рыбы

Вроде вкусная, но десерт явно испортит. Селин любит приглушенные тона и дорогие ткани. Ее образы, как, собственно, и выражение лица, доходчиво доносят до окружающих нехитрое послание: «Не подходи, если ты не моего круга». Впрочем, у Селин есть чему поучиться и простым смертным. Например, тому, как она пользуется золотым правилом «открывай что-то одно». Если длина мини, то зона декольте всегда закрыта, и наоборот.

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Пырыл — сахар

Потому что глюкоза запускает работу мозга, а Пырыл просто помешана на работе. Интересно, что главный трудоголик фирмы чаще всего носит платья и юбки. Таким образом стилисты сериала тонко намекают, что за образом неутомимой машины скрывается истинная женщина. Об этом нам говорят и крупные серьги — любимый аксессуар Пырыл.

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Айдан — перец чили

Если вы считаете, что он не подходит для десерта, Айдан вас переубедит! Эта женщина — жгучий вихрь эмоций. Сегодня она в платье с зелеными перьями восседает на террасе, а завтра, накинув кожаный плащ, мчит в кабриолете по улицам Стамбула. Главное — больше эпатажа.

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Айфер — ромашка