Кожа или мусорный мешок: в сети обсуждают новый наряд Джулии Фокс

Образы звезды «Неогранённых алмазов» Джулии Фокс продолжают оставаться самыми обсуждаемыми — её новый выход в свет попал на первые полосы всех зарубежных таблоидов. В четверг папарацци засняли актрису в Лос-Анджелесе в сверкающем комплекте. Выглядел он довольно необычно: издалека юбка и топ, скреплённые металлическими кольцами, выглядели так, как будто они изготовлены из блестящей кожи. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это полупрозрачная ткань, которая едва прикрывает пышную грудь и бёдра Джулии.