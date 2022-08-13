Кожа или мусорный мешок: в сети обсуждают новый наряд Джулии Фокс

Образы звезды «Неогранённых алмазов» Джулии Фокс продолжают оставаться самыми обсуждаемыми — её новый выход в свет попал на первые полосы всех зарубежных таблоидов. В четверг папарацци засняли актрису в Лос-Анджелесе в сверкающем комплекте. Выглядел он довольно необычно: издалека юбка и топ, скреплённые металлическими кольцами, выглядели так, как будто они изготовлены из блестящей кожи. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это полупрозрачная ткань, которая едва прикрывает пышную грудь и бёдра Джулии.
«В жизни есть нечто большее, чем погоня за невозможными стандартами красоты, которые неуверенные в себе женщины проецируют на меня, думая, что моя конечная цель — выглядеть сексуально, чтобы доставить удовольствие мужчинам», — комментировала свой выбор образов Фокс в интервью.
Людей, которые ассоциируют выбор одежды исключительно с желанием понравиться противоположному полу, Джулия называет «умственно ленивыми» — достаточно для того, чтобы задуматься, что человеку может просто нравится такой стиль в одежде.
Свежий наряд знаменитости создан молодым польским брендом Patrycja Pagas. Его основательница говорит, что шьёт наряды, которые призваны помочь переосмыслить подход к женской сексуальности.
«Каждую вещь, которая выходит из-под моих рук, я использую как способ переосмыслить красоту женского тела», — говорит Патриция.
Она старается использовать только экологичные ткани, чтобы «подружить» моду с окружающей средой.