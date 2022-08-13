Выбираем обувь на осень: на что обратить внимание

Как известно, не только сани готовят летом, но и осенней обувью запасаются, пока на нее есть скидки. А что важно для дождливого сезона? Чтобы ботинки не только не промокали, но и были теплыми. Первым делом разберемся с материалом. Лучше всего для слякотной погоды – гладкая или лакированная кожа. Стоит лишь учитывать, что лак плохо переносит перепады температур. Поэтому, когда столбик термометра ощутимо «скачет» от минуса к плюсу, лакированные сапожки придется снять, чтобы на покрытии не образовалась сеть микротрещин.