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2 часа назад

Выбираем обувь на осень: на что обратить внимание, чтобы обновка не разочаровала

Провинция.ру

Как известно, не только сани готовят летом, но и осенней обувью запасаются, пока на нее есть скидки. А что важно для дождливого сезона? Чтобы ботинки не только не промокали, но и были теплыми. Первым делом разберемся с материалом. Лучше всего для слякотной погоды – гладкая или лакированная кожа. Стоит лишь учитывать, что лак плохо переносит перепады температур. Поэтому, когда столбик термометра ощутимо «скачет» от минуса к плюсу, лакированные сапожки придется снять, чтобы на покрытии не образовалась сеть микротрещин.

Выбираем обувь на осень: на что обратить внимание
Фото: Провинция.руПровинция.ру

Не самый подходящий материал для дождливой погоды – замша. Она не любит влагу и грязь. Куда менее капризны велюр и нубук, но срок их службы недолог.

Обратите внимание на швы – если строчка прямая, нигде не торчат нитки, не проступает клей, значит, скорее всего, такая обувь вряд ли будет пропускать влагу.

Что касается фасонов, то для осени лучше всего ботильоны или сапожки. Первые удобны для повседневной носки, а вторые хорошо греют при осенних заморозках и подчеркивают изящество женских ножек.

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