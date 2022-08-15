Лисовец рассказал, каких вещей не должно быть в женском гардеробе

Стилист Влад Лисовец назвал десять недопустимых вещей женского гардероба. Об этом сообщает издание Woman.
В первую очередь Влад Лисовец посоветовал отказаться от белых джинсов, курток из денима со стразами и вышивкой, а также обуви на высоком каблуке.
"В России этими вещами выражают проявление достатка. Причем все это не из простого магазина, а чтобы было видно: за эту вещь заплатили большие деньги",
— объяснил стилист.
Влад Лисовец также назвал "катастрофой" меховые жилетки и стеганые приталенные пуховики. По его словам, эти вещи носят 90% женщин. В список антитрендов женского гардероба также попали натуральные шубы в пол, лаковые сумки с аппликациями, золотые серьги и микроюбки. Однако "самым злейшим врагом", по мнению Влада Лисовца, являются угги.
"Не могут "ведра" на ногах быть привлекательными, даже если их украсить стразами. Женщина в уггах может быть красивой. Но эта история точно не про моду и стиль",
— подчеркнул он.