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2 часа назад

Стилист Лисовец рассказал, каких вещей не должно быть в женском гардеробе

Газета.Ruиещё 2

Стилист Влад Лисовец назвал десять недопустимых вещей женского гардероба. Об этом сообщает издание Woman.

Лисовец рассказал, каких вещей не должно быть в женском гардеробе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В первую очередь Влад Лисовец посоветовал отказаться от белых джинсов, курток из денима со стразами и вышивкой, а также обуви на высоком каблуке.

"В России этими вещами выражают проявление достатка. Причем все это не из простого магазина, а чтобы было видно: за эту вещь заплатили большие деньги",

— объяснил стилист.

Влад Лисовец также назвал "катастрофой" меховые жилетки и стеганые приталенные пуховики. По его словам, эти вещи носят 90% женщин. В список антитрендов женского гардероба также попали натуральные шубы в пол, лаковые сумки с аппликациями, золотые серьги и микроюбки. Однако "самым злейшим врагом", по мнению Влада Лисовца, являются угги.

"Не могут "ведра" на ногах быть привлекательными, даже если их украсить стразами. Женщина в уггах может быть красивой. Но эта история точно не про моду и стиль",

— подчеркнул он.

Мода,Влад Лисовец,
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