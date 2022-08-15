История наряда, которого могла лишиться принцесса Диана

Наряды леди Ди обсуждали ещё с большим энтузиазмом, чем образы Меган Маркл или Кейт Миддлтон. У многих из них своя увлекательная история, но часть из них оказалась в гардеробе бывшей жены принца Чарльза по счастливой случайности. Костюм персикового цвета с рюшами, в котором принцесса Диана уезжала в свой медовый месяц с сыном Елизаветы II как раз входит в число последних.

Фото: MainStyle MainStyle

Ансамбль был создан дизайнерами бренда Bellville Sassoon, которые едва не отказали леди Ди в продаже понравившегося ей комплекта. Как пишут таблоиды, будучи ещё Дианой Спенсер, девушка посетила магазин марки в Лондоне сразу после помолвки с принцем Чарльзом.

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«Магазин уже готовился к закрытию и продавец посоветовал припозднившейся Диане посетить универмаг Harrod's за углом, который был ещё открыт. Будущая жена принца Чарльза отправилась туда и выбрала там ставший позже культовым небесно-голубой костюм Corjana», — рассказывает журналистам Мэттью Стори, куратор и организатор модной выставки «Королевский стиль в процессе его создания», на которой представлены и наряды принцессы Дианы в том числе.

Белинда Беллвилль и Дэвид Сасун осознали свою ошибку. «Вы можете себе представить, что было, когда они поняли, что отказали в покупке будущей принцессе Уэльской? Но они все же уговорили леди Ди вернуться в магазин, где её встретили с распростёртыми объятиями, после чего началось длительное сотрудничество будущей жены принца Чарльза с брендом», — говорит Мэттью.

Позже бренд Bellville Sassoon сшил для леди Ди тот самый персиковый костюм, который сейчас можно увидеть на выставке Royal Style. Благодаря тому, что этот наряд сегодня могут увидеть все желающие, удалось узнать, что он был изготовлен в двух вариантах: с короткими и длинными рукавами — очевидно для того, чтобы его можно было носить при разных погодных условиях. Известно, что принцессе Диане наряд невероятно понравился: она надевала его ещё несколько раз, в том числе во время своего королевского турне по Австралии в 1983 году.

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И всё же самым популярным и обсуждаемым нарядом леди Ди остаётся «платье мести», в котором она позировала фотографам на благотворительном вечере в 1994 году. Маленькое чёрное платье с открытой линией плеч со смелым декольте она дополнила высокими каблуками — образ принцессы тогда нарушил все мыслимые и немыслимые королевские протоколы. Целью столь яркого выхода было желание затмить принца Чарльза, который в тот вечер выступал на национальном британском телевидении с заявлением о своих отношениях с Камиллой Паркер-Боулз, одновременно признаваясь в многолетнем несчастливом браке с принцессой Дианой. Известно, что в этот день она планировала остаться дома, но позже передумала — решила, что ей стоит поступить иначе. И использовала наряд для бунта против монаршей семьи, заменив заранее заготовленное платье Valentino на вызывающий наряд Christina Stambolian — смелое и сексуальное коктейльное платье.