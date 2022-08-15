Стилист Лисовец назвал недопустимые вещи в гардеробе у женщин

Российский стилист, предприниматель и телеведущий Владислав Лисовец назвал недопустимые вещи в гардеробе у женщин. Своими размышлениями на указанную тему он поделился с изданием Woman's Day.

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В первую очередь специалист призвал отказаться от белых джинсов, курток из денима со стразами и вышивкой и обуви на высоких каблуках. По его словам, с помощью данных предметов гардероба многие люди пытаются показать свою финансовую обеспеченность.

«Причем все это не из простого магазина, а чтобы было видно: за эту вещь заплатили большие деньги», — рассказал эксперт.

Кроме того, он добавил в свой список меховые жилетки, приталенные пуховики из стеганой ткани и джинсы, заправленные в сапоги на каблуках высотой пять-семь сантиметров.

«Это катастрофа! Это какая-то параллельная российская мода», — заявил стилист, также включив в перечень шубы в пол из натурального меха, лаковые сумки с аппликациями, микроюбки и угги.

В заключение Лисовец отметил, что на данный момент в моде преобладает естественность. При этом важно, чтобы женщина выглядела ухоженной.