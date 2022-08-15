Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Стилист Лисовец назвал недопустимые вещи в гардеробе у женщин

Lenta.ru

Российский стилист, предприниматель и телеведущий Владислав Лисовец назвал недопустимые вещи в гардеробе у женщин. Своими размышлениями на указанную тему он поделился с изданием Woman's Day.

Стилист Лисовец назвал недопустимые вещи в гардеробе у женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалист призвал отказаться от белых джинсов, курток из денима со стразами и вышивкой и обуви на высоких каблуках. По его словам, с помощью данных предметов гардероба многие люди пытаются показать свою финансовую обеспеченность.

«Причем все это не из простого магазина, а чтобы было видно: за эту вещь заплатили большие деньги», — рассказал эксперт.

Кроме того, он добавил в свой список меховые жилетки, приталенные пуховики из стеганой ткани и джинсы, заправленные в сапоги на каблуках высотой пять-семь сантиметров.

«Это катастрофа! Это какая-то параллельная российская мода», — заявил стилист, также включив в перечень шубы в пол из натурального меха, лаковые сумки с аппликациями, микроюбки и угги.

В заключение Лисовец отметил, что на данный момент в моде преобладает естественность. При этом важно, чтобы женщина выглядела ухоженной.

«Мне эта тенденция с отказом от косметики, от татуажа бровей, наращенных ресниц и огромных стрелок очень нравится, потому что меня не обманывают», — пояснил эксперт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители