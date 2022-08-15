Бекхэм спасает свой бренд от банкротства с помощью распродаж

О том, что бренд одежды Виктории Бекхэм переживает не лучшие времена, было известно давно. Но на днях западные таблоиды сообщили, что компания супруги Дэвида Бекхэма терпит крах и близка к банкротству.

Фото: Inc-News Inc-News

По слухам, Виктория должна кучу денег инвесторам, помогавшим ей в открытии бренда. В такой ситуации, по мнению экспертов, самым легким вариантом является признания бизнеса банкротом.

Но недаром Виктория всегда славилась своим характером. И здесь она проявляет упорство, не желая терять собственное детище.

Миссис Бекхэм начала устраивать тотальные распродажи со скидками от 70% и выше, таким образом, пытаясь погасить долги и реанимировать дело.