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2 часа назад

Виктория Бекхэм спасает свой бренд от банкротства с помощью распродаж

Inc-News

О том, что бренд одежды Виктории Бекхэм переживает не лучшие времена, было известно давно. Но на днях западные таблоиды сообщили, что компания супруги Дэвида Бекхэма терпит крах и близка к банкротству.

Бекхэм спасает свой бренд от банкротства с помощью распродаж
Фото: Inc-NewsInc-News

По слухам, Виктория должна кучу денег инвесторам, помогавшим ей в открытии бренда. В такой ситуации, по мнению экспертов, самым легким вариантом является признания бизнеса банкротом.

Но недаром Виктория всегда славилась своим характером. И здесь она проявляет упорство, не желая терять собственное детище.

Миссис Бекхэм начала устраивать тотальные распродажи со скидками от 70% и выше, таким образом, пытаясь погасить долги и реанимировать дело.

Например, если раньше платье бренда Victoria Beckham стоило около 1845 фунтов стерлингов (около 137,5 тысяч рублей по нынешнему курсу), теперь стоит всего 554 фунта стерлингов (чуть выше 41 тысяч рублей).

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