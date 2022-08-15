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2 часа назад

Ким Кардашьян устроила в спортзале фотосессию в купальнике

Газета.Ru

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и бывшая супруга рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян снялась в купальнике в спортивном зале. Соответствующими снимками американка поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Ким Кардашьян устроила в спортзале фотосессию в купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

41-летняя Ким Кардашьян опубликовала серию фотографий, сделанных в спортивном зале. На снимках звезда реалити-шоу позировала посреди тренажеров в раздельном купальнике телесного цвета, состоящего из лифа с треугольными чашечками и плавок-бикини на завязках, и ботфортах на шпильке.

Фолловеры Ким Кардашьян оставили больше десятка тысяч комплиментов под ее новым постом и отметили, что ее бывший бойфренд Пит Дэвидсон, должно быть, теперь кусает локти.

«Эти снимки вгонят Пита Дэвидсона в депрессию», «Хочешь позлить Пита?», «Смотри, что ты потерял, Пит», — писали интернет-пользователи.

В начале августа стало известно о том, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались после девяти месяцев отношений. Причиной для разрыва пары стало расстояние: комик месяцами снимается в Австралии, а звезда реалити-шоу и бизнесвумен воспитывает четверых детей от Канье Уэста в США.

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