Российский стилист назвал самую модную модель джинсов

Российский стилист Алеко Надирян, сотрудничающий с Анастасией Решетовой и Алесей Кафельниковой, назвал самую модную модель джинсов в текущем сезоне. На эту тему он высказался в личном Telegram-канале.
По словам эксперта, популярность обрели так называемые «вареные» джинсы, выполненные из выбеленного денима. Надирян уточнил, что указанные брюки придут на смену актуальным на данный момент брюкам-карго. Отмечается, что в подобных джинсах уже появлялась на публике телезвезда Кайли Дженнер.
«Главное — не переборщить с ностальгией. Такая расцветка делает джинсы акцентными, поэтому лучше разбавить образ базовым верхом или выбрать для них более современный фасон, чтобы не было ощущения, что с 2010-го вы сидели в холодильнике и ждали своего часа», — высказался он в заключение.