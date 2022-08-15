Российский стилист назвал самую модную модель джинсов

«Главное — не переборщить с ностальгией. Такая расцветка делает джинсы акцентными, поэтому лучше разбавить образ базовым верхом или выбрать для них более современный фасон, чтобы не было ощущения, что с 2010-го вы сидели в холодильнике и ждали своего часа», — высказался он в заключение.