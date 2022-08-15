Раскрыт способ купить правильный размер брюк без примерки

Стилистка из Лондона Стиви Би раскрыла простой способ купить правильный размер штанов без примерки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Юзерша с никнеймом steviebstylefashion продемонстрировала лайфхак по определению размера на примере костюмных брюк ярко-красного цвета. На опубликованных кадрах блогерша приложила вещь к груди и соединила два конца пояса за шеей. По ее словам, если упомянутые детали легко сходятся друг с другом, значит брюки идеально подойдут по размеру.
Размещенный ролик набрал более 181 тысячи просмотров.
«Работает только до десятого размера (соответствует маркировке М согласно международной системе), поскольку мешает живот», «Всегда так примеряю. Этот способ никогда не подводил», «Меня научили этому на рынке в Кении — там все так делают», — писали юзеры.