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37 минут назад

Стилистка раскрыла способ купить правильный размер брюк без примерки

Lenta.ru

Стилистка из Лондона Стиви Би раскрыла простой способ купить правильный размер штанов без примерки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Раскрыт способ купить правильный размер брюк без примерки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом steviebstylefashion продемонстрировала лайфхак по определению размера на примере костюмных брюк ярко-красного цвета. На опубликованных кадрах блогерша приложила вещь к груди и соединила два конца пояса за шеей. По ее словам, если упомянутые детали легко сходятся друг с другом, значит брюки идеально подойдут по размеру.

Размещенный ролик набрал более 181 тысячи просмотров.

«Работает только до десятого размера (соответствует маркировке М согласно международной системе), поскольку мешает живот», «Всегда так примеряю. Этот способ никогда не подводил», «Меня научили этому на рынке в Кении — там все так делают», — писали юзеры.

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