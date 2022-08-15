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10 минут назад

Три популярных вида одежды выйдут из моды осенью

Lenta.ru

Редактор журнала Glamour Мэдлин Дангманн перечислила три популярных вида одежды, которые выйдут из моды осенью 2022 года, и предложила им замену. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Три популярных вида одежды выйдут из моды осенью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, в грядущем сезоне предметы гардероба кроя оверсайз уступят лидирующую позицию приталенным силуэтам. Так, дизайнеры все чаще добавляют к нарядам корсетные вставки и снабжают их поясами, отметила журналистка. Кроме того, на смену платьям и юбкам длины миди придут данные изделия с подолами до пола.

В то же время монохромные серые образы будут вытеснены стилем Barbiecore («Барбикор»), который включает в себя различную одежду в розовой гамме, заключила Дангманн.

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