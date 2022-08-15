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2 часа назад

Модель с перевернутыми глазами в рекламе Balenciaga напугала пользователей сети

Lenta.ru

Необычная ретушь на рекламном фото испанского люксового бренда Balenciaga напугала пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) модного дома.

Модель в рекламе Balenciaga напугала пользователей сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Новую кампанию марки, посвященную бижутерии, снял известный нью-йоркский фотограф-портретист Мартин Шеллер. После этого лицо модели отредактировали таким образом, что ее глаза и губы оказались перевернуты. На итоговом кадре манекенщица демонстрировала крупные серьги из серебристого сплава алюминия и латуни, декорированные стразами. Стоимость украшения составляет 1190 долларов.

Кампания модного дома озадачила пользователей сети.

«С ней что-то не так», «Устрашающе», «А чего нос не перевернули?», «Она сейчас залезет мне в душу», «Еще больше странных картинок — все, лишь бы нас заинтересовать», — писали юзеры в комментариях.

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