Блогерша назвала портящий женский образ вид нижнего белья

Блогерша Лана Лавиш из США назвала портящий женский образ вид нижнего белья. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 293 тысячи подписчиков.

Фото: Лента.ру Лента.ру

По словам инфлюэнсерши, ухудшить внешний вид способны предметы гардероба, контуры которых выделяются под верхней одеждой. «Избегайте трусов, образующих линии на брюках, это выглядит безвкусно», — отметила она.

Лента.ру

Кроме того, по мнению эксперта, девушкам, которые хотят выглядеть элегантно, не следует носить слишком длинные ногти. В то же время Лавиш посоветовала им тщательно следить за личной гигиеной. «У изысканных женщин она всегда на высоте», — пояснила автор видео.