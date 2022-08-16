Топ из 2000-х вновь стал модным трендом

Редакторы журнала The Symbol назвали популярный в 2000-х годах топ новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о модели кроп-топа, которая представляет собой перекрещенный под грудью и завязанный на шее длинный отрезок ткани. Отмечается, что в 1995 году данный предмет гардероба носила актриса Джейми Ли Кертис. Затем в подобной одежде в апреле 2001 года поп-исполнительница Бейонсе снялась для обложки глянцевого журнала Stuff.

По словам специалистов, упомянутый топ вновь стал актуальным. При этом они пояснили, что если раньше его сочетали с джинсами на низкой посадке, микрошортами и мини-юбками, то на данный момент следует подбирать под него брюки с высокой талией и оверсайз-жакеты.