Названы самые модные модели сапог на осень 2022 года

Редакторы журнала The Voice назвали самые модные модели сапог на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.
В грядущем сезоне актуальными вариантами упомянутой обуви станут ботфорты и сапоги на платформе. Причем в первом случае специалисты порекомендовали присмотреться к изделиям из натуральных материалов на устойчивом каблуке и с широким голенищем.
Помимо прочего, в список трендов попали сапоги с острым носом и меховой отделкой. По мнению экспертов, данные варианты визуально удлинят ноги и придадут образу элегантности.
В завершение авторы материала отметили ковбойские и резиновые сапоги. Как считают журналисты, подобные модели являются универсальными и их можно сочетать с любой одеждой. Например, они будут удачно смотреться не только с джинсами и юбками, но и с платьями из легких тканей.