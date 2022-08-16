Названы самые модные модели сапог на осень 2022 года

Редакторы журнала The Voice назвали самые модные модели сапог на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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В грядущем сезоне актуальными вариантами упомянутой обуви станут ботфорты и сапоги на платформе. Причем в первом случае специалисты порекомендовали присмотреться к изделиям из натуральных материалов на устойчивом каблуке и с широким голенищем.

Помимо прочего, в список трендов попали сапоги с острым носом и меховой отделкой. По мнению экспертов, данные варианты визуально удлинят ноги и придадут образу элегантности.