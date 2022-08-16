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4 часа назад

Названы самые модные модели сапог на осень 2022 года

Lenta.ru

Редакторы журнала The Voice назвали самые модные модели сапог на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы самые модные модели сапог на осень 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В грядущем сезоне актуальными вариантами упомянутой обуви станут ботфорты и сапоги на платформе. Причем в первом случае специалисты порекомендовали присмотреться к изделиям из натуральных материалов на устойчивом каблуке и с широким голенищем.

Помимо прочего, в список трендов попали сапоги с острым носом и меховой отделкой. По мнению экспертов, данные варианты визуально удлинят ноги и придадут образу элегантности.

В завершение авторы материала отметили ковбойские и резиновые сапоги. Как считают журналисты, подобные модели являются универсальными и их можно сочетать с любой одеждой. Например, они будут удачно смотреться не только с джинсами и юбками, но и с платьями из легких тканей.

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