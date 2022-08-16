Стилистка назвала три важных правила для порядка в гардеробе

Стилистка Полли Сейер назвала три важных правила для наведения порядка в гардеробе. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
По словам девушки, начинать данный процесс следует с отбора одежды, которую точно хочется сохранить.
«Вещи, в которых вы ощущаете себя лучше всего и которые носите чаще всего, составят основу вашего образа», — пояснила специалистка.
Затем следует избавиться от изделий, которые перестали подходить владельцу по размеру.
«Не цепляйтесь за наряды в надежде влезть в них в будущем. Поверьте, как только вы начнете одеваться в соответствии с параметрами тела, которыми обладаете на данный момент, вам станет комфортнее», — отметила юзерша.
При этом на заключительном этапе она посоветовала описать желаемый стиль одежды тремя словами. Только после этого стоит исключить из коллекции те вещи, которые не соответствуют выбранным характеристикам.