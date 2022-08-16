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3 часа назад

Стилистка назвала неудачную одежду для женщин с полными животами

Lenta.ru

Стилистка Чи Ли с никнеймом PetiteDressing из США назвала неудачную одежду для женщин с полными животами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Стилистка назвала неудачную одежду для женщин с полным животом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Обладательницам фигур подобного типа эксперт посоветовала отказаться от облегающих платьев и плиссированных юбок. Так, первые акцентируют внимание на проблемных местах, а вторые — придают ненужные объемы. Кроме того, по словам специалистки, следует избегать джинсов с низкой посадкой и брюк фасона Paperbag («бумажный пакет») — с ремнем и складками на талии.

В свою очередь, напротив, удачно будут смотреться штаны с высокой посадкой и платья А-силуэта.

«Подобные модели скрывают живот и визуально стройнят», — высказалась Ли о последних.

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