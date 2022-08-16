Стилистка назвала неудачную одежду для женщин с полным животом

Стилистка Чи Ли с никнеймом PetiteDressing из США назвала неудачную одежду для женщин с полными животами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok -аккаунте.

Обладательницам фигур подобного типа эксперт посоветовала отказаться от облегающих платьев и плиссированных юбок. Так, первые акцентируют внимание на проблемных местах, а вторые — придают ненужные объемы. Кроме того, по словам специалистки, следует избегать джинсов с низкой посадкой и брюк фасона Paperbag («бумажный пакет») — с ремнем и складками на талии.