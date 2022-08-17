Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
5 часов назад

Перечислены подходящие для женского гардероба мужские вещи

Lenta.ru

Редакторы журнала «Новый очаг» перечислили подходящие для женского гардероба мужские вещи. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Перечислены подходящие для женского гардероба мужские вещи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в первую очередь специалисты отметили футболку с длинным рукавом. По их словам, мужские варианты отличается от женских лучшим качеством и разнообразием цветовой гаммы. Кроме того, футболку можно носить, заправив в брюки или юбку и слегка подвернув рукава.

Вдобавок авторы материала назвали подходящими для женского образа свитшоты и худи, которые можно носить со спортивными брюками, пальто, тренчами и жакетами, а также джинсы-бойфренды. По мнению журналистов, последние перед покупкой необходимо примерить: идеальным вариантом станут те, которые не слишком свободны в талии и не провисают сзади.

Помимо прочего, эксперты порекомендовали обратить внимание на рубашки и пиджаки. Первая вещь визуально удлиняет шею, а вторая — подчеркнет фигуру посредством пояса или ремня.

В заключение специалисты посоветовали присмотреться к кроссовкам и аксессуарам. Например, из мужского гардероба можно позаимствовать головные уборы, шарфы, галстуки, ремни, украшения и сумки.

Ранее стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. Она посоветовала отправляться на шопинг во вторник, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар. Кроме того, лучше посещать несколько торговых точек, чтобы не упустить удачные позиции.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители