В России стало на 60% больше онлайн-шопоголиков

Число онлайн-шопоголиков в России за три года увеличилось на 61%, у многих покупательниц вырос интерес к отечественным брендам. Чаще всего опрошенные женщины покупают обувь и тратят за один поход по магазинам до пяти тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики Rambler&Co, крупнейшего медиахолдинга страны, и ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney).

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Шопоголиков становится всё больше

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Объём интернет-торговли в России растёт из года в года — в основном за счёт увеличения числа заказов и новых покупателей. По данным ЮKassa, с 2020 года онлайн-шопоголиков стало на 61% больше, а онлайн-покупок — на 59%. Относительно 2021 года рост составил 26% и 20% соответственно.

Самыми популярными категориями товаров остаются одежда и обувь — на их долю в 2022 году приходится 32% от всех покупок. Это всего на 4% меньше, чем в 2020 году, и на 5% меньше, чем в 2021-м. В число лидирующих категорий вошли также услуги турагентств, игровые товары и стриминговые сервисы — количество покупателей выросло в 39, 26 и 11 раз соответственно, если сравнивать с показателями 2020 года. По сравнению с 2021 годом увеличение не такое большое — в 16, 6,3 и шесть раз соответственно.

Тенденции женского шопинга

Большинство женщин в России обновляют гардероб, когда у них есть деньги, — так ответили 51% участниц опроса. Около 7% покупают новые вещи раз в месяц, 19% — раз в полгода, 18% — раз в год. Ещё 3% респонденток могут делать покупки каждую неделю, а 2% обновляют гардероб раз в пару недель.

За один поход по магазинам 43% женщин тратят на покупки до пяти тысяч рублей, а 24% — до 10 тысяч рублей. Большие суммы — 30, 50 тысяч рублей и более — расходуют 14%, 2% и 4% опрошенных соответственно. Ещё 13% участниц опроса не считают денег во время шопинга.

Чаще всего женщины покупают обувь — так ответили 41%. Джинсы, юбки и брюки предпочитают 21%. По 11% приходится на блузы и рубашки, топы и футболки, 9% — на платья и сарафаны. Верхней или пляжной одеждой во время шопинга интересуются 4% участниц опроса, а остальные 3% — сумками, головным уборами и другими аксессуарами.

Когда женщины покупают одежду и обувь, они обращают внимание на разные характеристики товаров. Так, 38% ответили, что самый важный критерий для них — цена. Для 28% опрошенных наибольшее значение имеет состав вещи. По 14% респонденток выбрали бренд и скидки, ещё 6% — цвет товара.

Многие делают покупки во время распродаж. Большинство (64%) покупают со скидками обувь. По 9% покупательниц ответили, что ищут в первую очередь джинсы, юбки и брюки, а также платья и сарафаны. Верхней или пляжной одеждой в сезон распродаж интересуются 6% участниц опроса, блузами и рубашками — 5%, столько же — топами и футболками. И только 2% россиянок чаще покупают со скидками сумки, головные уборы и другие аксессуары.

В 2022 году женщины стали чаще приобретать одежду и обувь российских брендов — это отметили 30% респонденток. В ходе исследования выяснилось, что россиянки перестали присматриваться к стилю известных медиаперсон и выбирают одежду на свой вкус — так ответили 97%. Оставшихся участниц опроса больше всего привлекают наряды Ольги Бузовой, Полины Гагариной и Натальи Водяновой.

Об исследовании