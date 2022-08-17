Названы самые модные цвета одежды на осень

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала самые модные цвета одежды на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Так, популярными в грядущем сезоне станут небесно-голубой, кремовый и розовый оттенки. Данные тона были представлены различными кутюрье на показах и обрели множество поклонников. Кроме того, лидировать начнут изделия в шоколадной гамме.

«Поскольку мода 1990-х продолжает оказывать влияние на последние коллекции, дизайнеры исследовали архивы и вернули цвет, который когда-то вызывал разногласия, но теперь стал обожаемым в модных кругах, — коричневый. Это не оттенок молочного шоколада — это чистое какао», — отметила эксперт.

В то же время в список актуальных вошли охра, розовый и черный цвета, а также металлик.