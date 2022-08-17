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3 часа назад

Названы самые модные цвета одежды на осень

Lenta.ru

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала самые модные цвета одежды на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы самые модные цвета одежды на осень
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, популярными в грядущем сезоне станут небесно-голубой, кремовый и розовый оттенки. Данные тона были представлены различными кутюрье на показах и обрели множество поклонников. Кроме того, лидировать начнут изделия в шоколадной гамме.

«Поскольку мода 1990-х продолжает оказывать влияние на последние коллекции, дизайнеры исследовали архивы и вернули цвет, который когда-то вызывал разногласия, но теперь стал обожаемым в модных кругах, — коричневый. Это не оттенок молочного шоколада — это чистое какао», — отметила эксперт.

В то же время в список актуальных вошли охра, розовый и черный цвета, а также металлик.

«Просмотрев буквально тысячи образов с подиумов за последние несколько дней, я могу сделать один вывод: этой осенью мы все будем носить монохромные черные наряды», — подчеркнула Эггенбергер.

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