Популярные в 1980-х прически вновь вернулись в моду

Так, актуальными становятся стрижки андеркат (короткие на висках и удлиненные на макушке пряди), шегги (укладка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах) и маллет (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы).

Кроме того, в список трендов попали чрезмерно объемные укладки и начесы, а также кудри и завитые челки. В то же время журналистка внесла в перечень прическу в виде высокого хвоста в сочетании с распущенными прядями и отметила, что среди аксессуаров на модных показах были представлены большие банты. Например, их включил в свою линейку модный дом Chanel.