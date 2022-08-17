Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Перечислены тренды осени, которые выйдут из моды

Lenta.ru

Редакторы журнала The Symbol перечислили модные тренды, которые потеряют свою актуальность осенью 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Перечислены тренды осени, которые выйдут из моды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В список устаревшей одежды попали колготки с логотипами брендов и клоги. Вместо них эксперты порекомендовали присмотреться к высоким гольфам, поскольку в грядущем сезоне будет преобладать спортивный стиль, а также к чулкам с подвязками, балеткам и лоферам на массивной подошве.

Помимо прочего, специалисты назвали вышедшими из моды предметами осеннего гардероба платья в рубчик из трикотажной ткани и легинсы с разрезами. Им на смену пришли варианты из тонкой и гладкой пряжи, комбинации из шелка длины макси, а также широкие длинные брюки с низкой посадкой и модели карго.

В завершение авторы материала призвали отказаться от монохромных образов, а именно от вещей в бежевых оттенках. С подачи ведущих дизайнеров их заменит вся гамма пастельных оттенков — от нежно-розового до небесно-голубого, заключают журналисты.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители