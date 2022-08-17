Перечислены тренды осени, которые выйдут из моды

Редакторы журнала The Symbol перечислили модные тренды, которые потеряют свою актуальность осенью 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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В список устаревшей одежды попали колготки с логотипами брендов и клоги. Вместо них эксперты порекомендовали присмотреться к высоким гольфам, поскольку в грядущем сезоне будет преобладать спортивный стиль, а также к чулкам с подвязками, балеткам и лоферам на массивной подошве.

Помимо прочего, специалисты назвали вышедшими из моды предметами осеннего гардероба платья в рубчик из трикотажной ткани и легинсы с разрезами. Им на смену пришли варианты из тонкой и гладкой пряжи, комбинации из шелка длины макси, а также широкие длинные брюки с низкой посадкой и модели карго.