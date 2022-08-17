Что купить на летней распродаже, чтобы носить весь год

Во всех магазинах в разгаре сезон распродаж. Но не спешите тянуться к сарафану, который когда-то не решились приобрести за полную стоимость. Лучше обратите внимание на одежду вне времени — ту, которую сможете носить круглый год. К вашим услугам — наш гид по одежде на все сезоны и случаи жизни.

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Жакеты

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С ним, как говорится, и в пир, и в мир. Жакет правильного кроя из плотной ткани можно надеть и на совещание в офис, и на ужин с подругами, и на прогулку с собакой — мало ли кого встретите в парке! Ищите модели модного оверсайза классических цветов: черного, белого и бежевого. Или модного розового. Но никакой фуксии.

Рубашки

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Обычно стилисты советуют покупать только белые хлопковые рубашки. Но мы считаем, что на распродажах можно найти и другие оттенки, и яркий красный — в их числе. Почему бы и нет? Внесете красок в затяжную зиму.

Футболки

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Действительно, маст-хэв любого гардероба, который к тому же сочетается буквально со всем в нем. Без дела однотонная футболка у вас не пролежит, так что смело покупайте сразу несколько моделей, которые подойдут. Для разнообразия выбирайте разные вороты (круглый и V-образный) и фасоны (более свободные и немного приталенные).

Джинсы

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Куда без них? Наверное, ни одна распродажа не обходится без джинсов всех цветов. Не смотрите в сторону сезонных розовых, желтых и белых, а лучше примерьте универсальные черные и синие, которые пригодятся и весной, и зимой. Сейчас в моде свободные модели на высокой талии, поэтому скинни лучше обойти стороной.

Платья-комбинации

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