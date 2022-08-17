Девушка рассказала, как сэкономила 27 тысяч рублей на шопинге

Популярная блогерша раскрыла секрет, позволяющий ей покупать одежду за бесценок. Соответствующие посты появились на ее странице в TikTok .

Пользовательница сети Каролина рассказала, что регулярно приобретает новые предметы гардероба в секонд-хендах, тем самым сохраняя свои деньги. Так, например, в последний раз ей удалось сэкономить на шопинге 370 фунтов стерлингов (27 тысяч рублей). В одном из видео она продемонстрировала обновки на камеру.