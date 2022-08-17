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3 часа назад

Девушка сэкономила 27 тысяч рублей на шопинге и раскрыла свой секрет

Lenta.ru

Популярная блогерша раскрыла секрет, позволяющий ей покупать одежду за бесценок. Соответствующие посты появились на ее странице в TikTok.

Девушка рассказала, как сэкономила 27 тысяч рублей на шопинге
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети Каролина рассказала, что регулярно приобретает новые предметы гардероба в секонд-хендах, тем самым сохраняя свои деньги. Так, например, в последний раз ей удалось сэкономить на шопинге 370 фунтов стерлингов (27 тысяч рублей). В одном из видео она продемонстрировала обновки на камеру.

На опубликованных кадрах видно, что юзерша купила сумку Dr. Martens из натуральной кожи, черные ботинки бренда Clarks, а также новое платье марки Monsoon и спортивную куртку компании Nike.

«Мой лучший поход в магазин подержанных вещей. Представляете, сколько денег мне удалось оставить у себя?»

— порадовалась в ролике девушка.

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