Модные вязаные кардиганы 2023 - главные тенденции

Осенью многие выбирают комфортные и тёплые вещи, которые сочетаются с любой одеждой. Отличный пример — кардиганы, но нужно понимать, с чем их носить и сочетать. Рассмотрим, какие модные вязаные кардиганы станут актуальны в начале 2023 года, весной и осенью.

Фото: Клео Клео

Модные укороченные вязаные кардиганы 2023

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Кардиган-рукава. Это укороченная кофта без застёжки, надеваемая поверх водолазки, блузки, пуловера. Бомбер. Классический вариант до середины талии и чуть ниже, застёгивающийся на одну или несколько пуговиц. Колор-блок — сочетает в себе несколько цветов. Пользуется популярностью за счет сочетаемости с разными моделями низа. Геометрия — основная тенденция зимы 2023 года. Она позволяет сочетать несколько цветов в одном комплекте, независимо от длины. Существует несколько актуальных моделей, которые стали трендовыми с осени 2022:

кардиган-рукава;

болеро — выше талии;

классика — до талии;

до середины бедра и ниже. Укороченные кардиганы могут быть разной длины. Популярные модели:

По фасону модные вязаные кардиганы могут быть:

приталенными — особенно это касается укороченных моделей; объёмными — длина может быть любой; оверсайз — свободная модель, которая сочетается с любыми моделями брюк и юбок, особенно осенью. Вязаные кардиганы довольно просты в исполнении, а такие модели, как рукав и болеро, доступны и новичкам. На них достаточно 1-2 средних мотков шерсти. Связать модный кардиган спицами, как на фото, может даже начинающая мастерица. Самое важное, чтобы он сочетался с остальными вещами в женском гардеробе и смотрелся аккуратно и красиво.

Двухцветный — самое модное сочетание, например, чёрный и белый. Такие модели подчёркивают стройность фигуры и идут практически всем.

Однотонный — здесь важно выбрать правильно цвет и тип вязки. От этого зависит, как модель будет смотреться на фигуре.

С принтами и рисунками — подчёркивает стиль любого образа и помогает замаскировать лишние килограммы. Что касается цветовой гаммы, модный вязаный кардиган может быть:

чёрно-белая классика;

кофе с молоком;

крем-брюле, особенно в сочетании с крупными золотыми украшениями;

белый;

виноградный;

лавандовый;

ярко-синий. Зима 2023 вносит моду на следующие цвета укороченных кардиганов:

Можно выбрать чёрно-белый вариант с оригинальными рукавами — например, «летучая мышь» или «колокол». Главное — чтобы фасон смотрелся гармонично и вписывался в стиль. Тогда образ получится законченным и красивым. Недопустимы сочетания фасона оверсайз с узкими рукавами, зато широкие рукава подходят к любой степени облегания, скрывая проблемные зоны рук.

Модные вязаные кардиганы с принтом 2023

клетка;

гусиная лапка, как крупная, так и мелкая;

стиль преппи — такие модели можно увидеть у бренда Шанель и не только;

листья, особенно тонкие, ветви, цветы;

ромбы;

ажурная вязка. Рисунки, принты, украшения и пуговицы меняются каждый сезон. Они напрямую зависят от модных аксессуаров, сумок. Какие модели с принтом актуальны в наступающем сезоне:

Наиболее актуальные тренды модных женских вязаных кардиганов — гусиная лапка и клетка. Их размеры могут быть любыми. Главные тенденции — крупный или очень мелкий повторяющийся рисунок.

Удлинённые модели предполагают однотонный дизайн или крупный рисунок. Многие из них смотрятся как длинное вязаное пальто. Их носят с обтягивающей одеждой, короткими платьями, топами — даже летними. Короткие лучше выбирать однотонные, двухцветные или с выделенными карманами. В моде акцент на пуговицы, особенно крупные.

Модные вязаные кардиганы с оригинальными рукавами 2023

на фонарики;

пышные рукава;

рукава-колокола;

модели с одним рукавом. Рукава всегда привлекают внимание. В 2023 году стоит обратить внимание:

К модели крупной вязки подойдут пышные рукава любой длины. Для тонкой пряжи стоит выбирать удлинённые или пышные модели, в том числе и с рисунками, например, шариками и косичками.

Модные удлиненные вязаные кардиганы 2023

Длинные кардиганы не менее актуальны, чем короткие. Их носят с брюками, платьями. Это могут быть как тонкие модели, похожие на летние, так и объёмные, крупные. Вот какие модные вязаные женские кардиганы стильно смотрятся зимой и осенью 2023 года:

Тонкие. Актуальны летом и тёплой осенью. Носятся как с пуговицами, так и без них. Ажурные модели, вязаные крючком. Идеальный вариант для тёплого времени года, в том числе и в качестве пляжной одежды. Оверсайз. Не рекомендуется обладательницам пышных форм, хотя отлично сочетается с короткой и облегающей одеждой. Толстые модели а-ля осеннее лёгкое пальто. Прошиваются несколькими слоями и застёгиваются на несколько пуговиц. В моде контрастные сочетания пуговиц, рисунков и толстых моделей такого типа одежды. Кардиганы с рисунками — листьями, полосками, геометрией, абстракциями. Носятся с любой обтягивающей одеждой, подбираются по принципу контраста. Однотонные толстые модели крупной вязки — идеальный вариант для осени. В моде как свободные, так и обтягивающие модели.

С цепочками отлично сочетаются модели объёмные, длинные. К массивной обуви и сумке подходит кардиган тонкой вязки. Если сумка кожаная и небольшого размера, стоит поэкспериментировать с обтягивающими тонкими кардиганами.

Небольшой клатч с массивной цепочкой — универсальная модель к любому кардигану. Дизайн пуговиц, если они есть, должен сочетаться с сумочкой, которая подбирается к вязаной модели одежды. Стилисты советуют выбирать кардиган в зависимости от сумочки, её стиля:

Вязка играет свою роль в выборе стиля кардигана:

К мелкой подходит небольшая сумочка и тонкая обувь, без грубых платформ. Средняя предполагает массивную обувь и увесистые сумочки. Крупная вязка сочетается с небольшими сумками из однотонного материала. Лучше избегать набивных рисунков, исключение — плетение. Кожаная сумка в тон подходит практически к любой модели кардигана.

В 2023 году актуальны будут следующие цвета длинных моделей:

кофе с молоком и все бежевые оттенки; розовый; белый; серый; чёрно-белое контрастное сочетание; карри или горчица; кирпично-красный; тёмно-синий; чёрный; лавандовый; мятный; мятно-молочный; фиалковый; молочно-белый, цвет крем-брюле.

Эти цвета считаются универсальными и подходят практически к любому образу. Кардиган подбирают в зависимости от основного тона одежды: если это чёрная или серая гамма, стоит присмотреться к красным, розовым, серым тонам. Актуально сочетание сразу нескольких оттенков одной гаммы, дополненных ярким аксессуаром или украшением. Даже просто красная помада в сочетании с серой одеждой будет смотреться вызывающе-броско и привлечёт внимание к образу.

Если в основной гамме одежды преобладает бежевый, рекомендуется выбрать оттенки горчицы, оливы, бежевого и абрикосового тона в сочетании с золотом. Они будут отлично смотреться с загаром и подойдут к большинству других вещей.

Самые модные модели вязаных кардиганов 2023

В 2023 году дизайнеры обращают внимание на следующие идеи:

Тонкие кардиганы на пуговицах — мелких или очень крупных. Такие модели актуальны летом и тёплой осенью. Стилисты советуют сочетать их с кожаными нарядами, удлинёнными юбками. Крупная вязка моделей оверсайз подбирается к обтягивающей одежде и смотрится красиво на стройной фигуре. Актуальна для зимы, сочетается с однотонными сумочками и обувью, близкой по цвету к кардигану. Как кофта. Такие модели носятся с джинсами, юбками, довольно популярны в текущем сезоне. Как вязаное пальто с дополнительным слоем. Подходят как вариант лёгкой осенней одежды. Пышные рукава на укороченных моделях.