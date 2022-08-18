Модные вязаные кардиганы 2023 - главные тенденции

Осенью многие выбирают комфортные и тёплые вещи, которые сочетаются с любой одеждой. Отличный пример — кардиганы, но нужно понимать, с чем их носить и сочетать. Рассмотрим, какие модные вязаные кардиганы станут актуальны в начале 2023 года, весной и осенью.
По фасону модные вязаные кардиганы могут быть:
приталенными — особенно это касается укороченных моделей; объёмными — длина может быть любой; оверсайз — свободная модель, которая сочетается с любыми моделями брюк и юбок, особенно осенью. Вязаные кардиганы довольно просты в исполнении, а такие модели, как рукав и болеро, доступны и новичкам. На них достаточно 1-2 средних мотков шерсти. Связать модный кардиган спицами, как на фото, может даже начинающая мастерица. Самое важное, чтобы он сочетался с остальными вещами в женском гардеробе и смотрелся аккуратно и красиво.
Можно выбрать чёрно-белый вариант с оригинальными рукавами — например, «летучая мышь» или «колокол». Главное — чтобы фасон смотрелся гармонично и вписывался в стиль. Тогда образ получится законченным и красивым. Недопустимы сочетания фасона оверсайз с узкими рукавами, зато широкие рукава подходят к любой степени облегания, скрывая проблемные зоны рук.
Наиболее актуальные тренды модных женских вязаных кардиганов — гусиная лапка и клетка. Их размеры могут быть любыми. Главные тенденции — крупный или очень мелкий повторяющийся рисунок.
Удлинённые модели предполагают однотонный дизайн или крупный рисунок. Многие из них смотрятся как длинное вязаное пальто. Их носят с обтягивающей одеждой, короткими платьями, топами — даже летними. Короткие лучше выбирать однотонные, двухцветные или с выделенными карманами. В моде акцент на пуговицы, особенно крупные.
К модели крупной вязки подойдут пышные рукава любой длины. Для тонкой пряжи стоит выбирать удлинённые или пышные модели, в том числе и с рисунками, например, шариками и косичками.
Длинные кардиганы не менее актуальны, чем короткие. Их носят с брюками, платьями. Это могут быть как тонкие модели, похожие на летние, так и объёмные, крупные. Вот какие модные вязаные женские кардиганы стильно смотрятся зимой и осенью 2023 года:
Тонкие. Актуальны летом и тёплой осенью. Носятся как с пуговицами, так и без них. Ажурные модели, вязаные крючком. Идеальный вариант для тёплого времени года, в том числе и в качестве пляжной одежды. Оверсайз. Не рекомендуется обладательницам пышных форм, хотя отлично сочетается с короткой и облегающей одеждой. Толстые модели а-ля осеннее лёгкое пальто. Прошиваются несколькими слоями и застёгиваются на несколько пуговиц. В моде контрастные сочетания пуговиц, рисунков и толстых моделей такого типа одежды. Кардиганы с рисунками — листьями, полосками, геометрией, абстракциями. Носятся с любой обтягивающей одеждой, подбираются по принципу контраста. Однотонные толстые модели крупной вязки — идеальный вариант для осени. В моде как свободные, так и обтягивающие модели.
Вязка играет свою роль в выборе стиля кардигана:
К мелкой подходит небольшая сумочка и тонкая обувь, без грубых платформ. Средняя предполагает массивную обувь и увесистые сумочки. Крупная вязка сочетается с небольшими сумками из однотонного материала. Лучше избегать набивных рисунков, исключение — плетение. Кожаная сумка в тон подходит практически к любой модели кардигана.
В 2023 году актуальны будут следующие цвета длинных моделей:
кофе с молоком и все бежевые оттенки; розовый; белый; серый; чёрно-белое контрастное сочетание; карри или горчица; кирпично-красный; тёмно-синий; чёрный; лавандовый; мятный; мятно-молочный; фиалковый; молочно-белый, цвет крем-брюле.
Эти цвета считаются универсальными и подходят практически к любому образу. Кардиган подбирают в зависимости от основного тона одежды: если это чёрная или серая гамма, стоит присмотреться к красным, розовым, серым тонам. Актуально сочетание сразу нескольких оттенков одной гаммы, дополненных ярким аксессуаром или украшением. Даже просто красная помада в сочетании с серой одеждой будет смотреться вызывающе-броско и привлечёт внимание к образу.
Если в основной гамме одежды преобладает бежевый, рекомендуется выбрать оттенки горчицы, оливы, бежевого и абрикосового тона в сочетании с золотом. Они будут отлично смотреться с загаром и подойдут к большинству других вещей.
В 2023 году дизайнеры обращают внимание на следующие идеи:
Тонкие кардиганы на пуговицах — мелких или очень крупных. Такие модели актуальны летом и тёплой осенью. Стилисты советуют сочетать их с кожаными нарядами, удлинёнными юбками. Крупная вязка моделей оверсайз подбирается к обтягивающей одежде и смотрится красиво на стройной фигуре. Актуальна для зимы, сочетается с однотонными сумочками и обувью, близкой по цвету к кардигану. Как кофта. Такие модели носятся с джинсами, юбками, довольно популярны в текущем сезоне. Как вязаное пальто с дополнительным слоем. Подходят как вариант лёгкой осенней одежды. Пышные рукава на укороченных моделях.
Выбирая модный вязаный кардиган для женщин, стоит обратить внимание на цвет. Самыми актуальными считаются тёплые тона, чёрно-белый, розовый, лиловый, белый и сиреневый. В целом важна сочетаемость с общей цветовой гаммой остальной одежды. Ну и, конечно, стоит проявить фантазию — чем точнее окажется выбор цвета, тем ярче будет смотреться кардиган, позволяя создать актуальный образ.