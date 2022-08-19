Какие цвета будут в моде осенью 2022 года: советы стилистов

Увы и ах, но лето подходит к концу. Пора обновить гардероб осенними луками. Стилисты рассказали о модных цветах на ближайшие полгода.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Красный

Насыщенный цвет впишется и в повседневный, и в вечерний гардероб, передает Marie Claire. Стилисты советуют тотал-луки красного оттенка.

Оранжевый

В него также советуют облачаться с ног до головы. Оранжевый будет отдавать теплыми воспоминаниями о лете.

Карамельный

«Выбирайте кожаное пальто в этом актуальном цвете или облачайтесь в стильное и эффектное платье по фигуре, с капюшоном», – советует источник.

Горчичный

Винные, шоколадные цвета – все это хорошо. Но в этом полугодии лидирует горчичный. Идеально он смотрится с трикотажным мини и ботфортами.