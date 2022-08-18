Названа самая модная обувь на осень 2022 года

Генеральный директор бренда обуви Ponza Мария Клименченко перечислила самые актуальные виды обуви на осень 2022 года. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 18 августа.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эксперт назвала лоферы «вечной классикой» и для женщин, и для мужчин, поскольку данная обувь является универсальной и комфортной. «Замшевые лоферы дополнят и офисный костюм, и любой повседневный комплект. В мужских образах они станут модной альтернативой привычным ботинкам», — утверждает она.

Популярность, по мнению специалистки, не утратит и обувь в спортивном стиле, в частности, минималистичные белые или черные кеды из натуральной кожи на высокой подошве. «Кеды помогут подкорректировать силуэт: широкая подошва позволит визуально казаться выше и стройнее. Кроме того, даже прохладным днем в такой обуви будет максимально комфортно», — отмечает Клименченко.

Предпринимательница также советует обратить внимание на грубые ботинки с удлиненным голенищем. «Стилизуйте их с женственными платьями и струящимися юбками, играя на контрасте женственности и брутальности. Это обувь не только выглядит стильно, но и идеально подходит для промозглой погоды», — подытожила она.