Вызывающие «вау-эффект» туфли станут трендом осени

Редактор модного портала Who What Wear Бобби Шусслер и генеральный директор ретейлера Italist Диего Абба назвали трендовую одежду и обувь на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Так, по словам специалистов, самыми продаваемыми на платформе вещами на грядущий сезон оказались свитера с логотипами брендов и бомберы. «Они появилась как в женских, так и в мужских коллекциях, став долгожданной заменой пуховикам, пальто и курткам в стиле Teddy (из искусственного меха или плюша), которые доминировали в зимнем стиле», — высказался Абба о последних.

Кроме того, внимание покупателей привлекли объемные сумки и модели через плечо, которые можно встретить в линейке бренда Stella McCartney, а также экстравагантная обувь. Например, отделанные мехом мюли и сабо и оригинальные изделия на каблуках.

«На данный момент популярны блестящие, яркие, намеренно вычурные туфли — модели, которые вызывают "вау-эффект"», — пояснил глава Italist.