55% опрошенных россиян дают старой одежде вторую жизнь

При этом покупают бывшие в употреблении вещи, в основном, любители винтажа и экологии.

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Как поступать со старыми предметами гардероба? Сервисы объявлений, секонд-хенды – возможность сэкономить или помочь экологии? Медиахолдинг Rambler&Co узнал у интернет-пользователей, как они относятся к осознанному потреблению одежды и обуви.

По мнению двух третей (66%) опрошенных россиян, одежда и обувь считаются старыми при появлении на них мелких дефектов. Почти четверть (24%) отказываются от предметов гардероба, если они просто разонравились. 6% следят за трендами и меняют одежду и обувь, когда те выходят из моды, 4% принципиально не носят вещи дольше одного сезона.

Респонденты рассказали, что делают с ненужной одеждой. Больше половины (55%) поступают ответственно и дают ей вторую жизнь: 28% из них раздают вещи друзьям и знакомым, 15% относят в благотворительные фонды и социальные организации, 7% перепродают через сервисы объявлений, 4% сдают на переработку, 1% – в секонд-хенды. Остальные 45% избавляются от одежды в любом состоянии.

С обувью и аксессуарами ситуация противоположная. Больше двух третей россиян (68%) выбрасывают их за ненадобностью. 16% раздают друзьям и знакомым, 8% относят в благотворительные учреждения, 5% перепродают через сервисы объявлений, 2% сдают на переработку, 1% – в секонд-хенды.

Ответственно относиться к одежде – это умение не только правильно её утилизировать, но и не создавать избыток вещей. Так, 58% россиян пользуются сервисами объявлений и секонд-хендами: 20% из них покупают там иногда, 15% регулярно, 12% – только что-нибудь базовое или спортивное, 11% – детское.

Как рассказали респонденты, причин для покупки б/у одежды у них несколько. 48% не упускают возможность сэкономить, 27% любят винтаж и ищут определённые бренды и четверть заботятся об осознанном потреблении.