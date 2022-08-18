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3 часа назад

«Дедушкины» джинсы станут трендом осени

Lenta.ru

Стилистка и аналитик моды родом из Латвии Элга Хомицка назвала трендовые фасоны джинсов на осень 2022 года. Комментарий эксперта приводит «Газета.Ru».

«Дедушкины» джинсы станут трендом осени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, актуальными в грядущем сезоне станут изделия черного и серого оттенков с широкими штанинами и декоративными дырами, которые отсылают к эпохе 1980-х. Кроме того, лидировать начнут штаны свободного кроя.

«Мешковатые джинсы "дедушки", свободно сидящие на бедрах, из вываренного денима припыленных оттенков, а также джинсы цвета темно-синий индиго», — высказалась о тенденциях собеседница издания.

В то же время альтернативой подобным моделям могут выступить джинсовые брюки с заниженной талией, которые стилистка посоветовала сочетать с объемным верхом.

Ранее модный редактор Бобби Шусслер и гендиректор ретейлера Italist Диего Абба назвали трендовую одежду и обувь осеньЮ 2022 года. Так, по словам специалистов, самыми продаваемыми на платформе вещами оказались свитера с логотипами брендов и бомберы. Внимание покупателей также привлекли объемные сумки и модели через плечо и экстравагантная обувь.

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